MN - Per Saelemaekers un contrasto con un avversario gli ha causato il problema all'adduttore
MilanNews.it
Per Alexis Saelemaekers un contrasto con un avversario gli ha procurato un dolore all'adduttore: ulteriori valutazioni saranno fatte nella giornata di domani.
Pubblicità
News
Jashari: "Spero presto di poter giocare con Modric. Posizione? 6, ma anche 8. Faccio quello che chiede il mister"
Allegri a Milan TV: "Vittoria da gruppo vero, ma pensiamo già alla Roma. Füllkrug ha portato entusiasmo"
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Le più lette
3 Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Ad oggi, ripeto, la quota Champions è 74 punti. Mentre la quota scudetto è a 86/88"
Tare a DAZN: "Rinnovo Maignan? A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com