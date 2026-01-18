MN - Per Saelemaekers un contrasto con un avversario gli ha causato il problema all'adduttore

MN - Per Saelemaekers un contrasto con un avversario gli ha causato il problema all'adduttoreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:14News
di Antonello Gioia

Per Alexis Saelemaekers un contrasto con un avversario gli ha procurato un dolore all'adduttore: ulteriori valutazioni saranno fatte nella giornata di domani.