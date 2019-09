MN - Perfetti: "Paquetà diamante grezzo. Giampaolo lo vuole ripulire"

Fabio Perfetti, proprietario de “Il Futbol Sudamericano” ed opinionista di Sportitalia e Top Calcio 24, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto toccando vari temi, tra cui Lucas Paquetà e il suo percorso di crescita: “Continuo a pensare che Paquetà sia un diamante grezzo. È tecnicamente completo e può giocare in qualsiasi ruolo. Credo che Giampaolo voglia “ripulire” questo gioiello e fargli capire quali solo le giocate utili e quali no. Quando avrà fatto questo upgrade diventerà uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Questo intende Giampaolo per “smettere di essere troppo brasiliano” e in parte ha ragione.”