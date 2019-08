MN - Perfetti: "Theo Hernandez ha iniziato con un infortunio, per me giocherà ancora Rodriguez"

Fabio Perfetti, proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ed opinionista su Sportitalia, ha parlato di Milan News della difesa del Milan: "Secondo me Theo Hernandez non sarà un grande protagonista di questa stagione, perché l’ha cominciata con un infortunio che rischia già di rallentarlo e già nel Real Madrid giocava molto poco, quindi a sensazione non penso sarà una bella stagione la sua, però se dovesse riprendersi bene magari potrà essere lui il titolare. Penso che alla fine giocherà ancora Ricardo Rodriguez, perché secondo me Laxalt in fase difensiva non è così preciso come Giampaolo richiede, ed essendo lui un mister molto pretenzioso in fase difensiva, mi aspetto che l’uruguaiano possa avere delle difficoltà."