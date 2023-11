MN - Pietrella sul momento del Milan: “Quattro partite di campionato senza vittorie, poi la partita di Lecce che è difficile da spiegare: sembrava che andasse tutto bene e poi invece…"

MilanNews.it ha intervistato sul canale ufficiale Twitch della redazione Francesco Pietrella, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” ed autore del libro “Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone”.

Il novembre del Milan, tra Serie A e Champions League:

“Quattro partite di campionato senza vittorie, poi la partita di Lecce che è difficile da spiegare: sembrava che andasse tutto bene e poi invece… Se Abisso non avesse annullato il gol ci sarebbe stata la beffa. Tra l’altro al Via del Mare ci sono state sempre storie di rimonte e gol incredibili. È una partita da cui sono emerse tante difficoltà: su tutte l’espulsione di Giroud, che ha messo ulteriormente in difficoltà il Milan per le prossime due partite di campionato. Si andrà a giocare con Okafor o Jovic, che è evidentemente fuori condizione. Me lo ricordo nell’Eintracht, sembrava effettivamente di un altro pianeta. Mi ricordo una partita contro la Lazio in cui giocò da solo e vinse 4-1. Dispiace vedere un giocatore del ’97 così, è giovane e ancora nel pieno delle sue potenzialità. Ha fatto due tiri in porta in sette partite: troppo poche, è veramente strano. Fin qui Jovic è come se non ci fosse".