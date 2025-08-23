MN - Pineda sull'amico Gimenez: "Può diventare il capocannoniere della Serie A"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orbelin Pineda, centrocampista dell'AEK Atene e compagno di nazionale nel Messico di Santiago Gimenez. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull'attaccante messicano rossonero:

Quanti gol può fare Santi?

"Per me può anche diventare il Capocannoniere della Serie A, il miglior giocatore del campionato. Gli auguro il meglio..."

A quanto pare il suo idolo è un ex Milan?

"Sì, e di nome fa Ronaldinho, è famosissimo (ride ndr). Giocammo insieme nel Queretaro. Vederlo in allenamento tutti i giorni, averlo come compagno, conoscerlo di persona è stato come realizzare un sogno d'infanzia. Ma ho anche un debole per Hugo Sanchez, Cuauthemoc Blanco, Chicharito, Giovani dos Santos e Carlo Vela. Il mio Messico ha sempre avuto grandi campioni."

di Alessandro Schiavone