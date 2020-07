MN - Pioli e il suo staff hanno appena lasciato Casa Milan

Come riporta l'inviato di Milannews.it a Casa Milan, Stefano e il suo staff, dopo aver firmato il nuovo contratto che li legherà al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022, hanno lasciato pochi istanti fa la sede rossonera per raggiungere Milanello dove alle 14 il tecnico milanista parlerà in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Atalanta.