MN - Plastino su Theo e Giroud: "Problema mentale, non fisico"

Michele Plastino, giornalista e direttore di Radio Sportiva, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Theo e Giroud: Non penso sia una questione di gamba. Il Mondiale in realtà è stato importante da un punto di vista mentale. Chi vince si porta una grande carica, chi non vince si porta le scorie della fatica. Theo e Giroud erano un po' a metà strada perché avevano quasi vinto e credo che la delusione diventi grossa quando perdi alla fine. Ma continuo a dire che il problema è mentale e non fisico".