MN - Pol (Przeglad Sportowy): "La qualità del Milan si alzerà. Difficile replicare la scorsa stagione, ma sono certo tornerà a segnare"

Michal Pol, direttore di Onet Sport e Przeglad Sportowy, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Krzystof Piatek e del suo ruolo nel reparto offensivo: “Io sono ottimista, perché Piatek l’ho visto allenarsi: sta imparando e si sta adattando veramente molto velocemente, sia appena arrivato al Genoa che poi al Milan. Ha solo bisogno di fiducia da parte dell’allenatore e di un ruolo chiaro nel quale giocare e dare sfoggio alle proprie caratteristiche. Credo che la qualità del Milan si alzerà con giocatori come Rebic, Leao e Paquetà e ci sarà più fantasia e proposizione, e grazie a Rebic anche un’incanalatura offensiva, dal momento che penso che il croato giocherà come a Francoforte, da seconda punta. Forse sarà difficile replicare esattamente l’exploit dell’anno scorso, perché ormai Piatek non è più uno sconosciuto e difensori e allenatori ormai lo conoscono già, ma lui è davvero un lavoratore duro e lavora molto sulle proprie qualità e sui propri punti forti come quelli deboli. Non so dire quanti gol segnerà, ma sono certo che i gol arriveranno.”