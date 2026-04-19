MN - Prima dell'inizio della ripresa Maignan richiama l'attenzione di Chiffi per dei cori discriminatori dei tifosi dell'Hellas
Poco prima l'inizio della ripresa di Hellas Verona-Milan, Mike Maignan ha chiamato l'attenzione dell'arbitro Daniele Chiffi per via di alcuni cori discriminitaroi provenienti dalla curva dei tifosi di casa. Il gesto del portiere rossonero non è stato accolto positivamente dalla curva scaligera che adesso sta accompagnando ogni suo tocco palla con una bordata di fischi.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
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