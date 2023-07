MN - Problema alla caviglia per Caldara: il difensore resta a Milanello a curarsi

Il difensore rossonero Mattia Caldara non partirà con il resto della squadra per la tournée in America. Il giocatore rimarrà a Milanello per curare un problema alla caviglia. Contestualmente si cercherà anche una sistemazione sul mercato.