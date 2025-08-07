Meglio Vlahovic o Hojlund per il Milan? Gazzetta: "Il danese sarebbe letale in velocità con Pulisic-Leao, il serbo sa far male di testa"

Per il Milan è meglio un attaccante come Dusan Vlahovic o come Rasmus Hojlund? "Il danese sarebbe letale in velocità con Pulisic-Leao, il serbo sa far male di testa" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che analizza come i due centravanti potrebbero integrarsi nella formazione milanista. Il serbo e il danese hanno due modi diversi di interpretare il ruolo: il danese è meno uomo d'area rispetto a Vlahovic, ma è più veloce e rapido e potrebbe trovarsi a meraviglia con Leao e Pulisic. Questi tre a campo aperto potrebbero essere un incubo per tutte le difese. Ma vista la sua giovane età (è un 2003) e il suo fisico, può imparare sicuramente a fare il 9 da area di rigore.

Vlahovic è più bravo negli ultimi 16 metri rispetto ad Hojlund che non ha le capacità di testa del serbo. L'attaccante bianconero sa legare bene il gioco con i compagni e in carriera ha segnato di più del danese, anche se la sua media realizzativa era più alta alla Fiorentina rispetto a quella che ha ora alla Juventus. Tra le qualità dimostrate dall'ex viola c'è anche la sua abilità nel battere i calci di punizione.

