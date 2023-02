MN - Problemi nello spogliatoio del Milan? Baiocchini: "Quando le cose vanno male esce di tutto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui possibile problemi nello spogliatoio del Milan: "Si è detto e scritto tanto. Quando le cose vanno male esce di tutto: anche una parola detta a bassa voce diventa un boato. È un momento in cui il Milan non sta andando bene e ci possono essere tensioni e momenti di nervosismo, ma penso anche che, non appena il Milan tornerà a giocare bene e a vincere, spariranno anche questi problemi. C'è da dire che in un'azienda queste situazioni ci sono sempre: se le cose vanno male si sentono più forti, quando tutto va bene è tutto in linea".