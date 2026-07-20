News MN - Il programma della settimana: fino a venerdì allenamenti mattutini, sabato il test col Celtic e la partenza per Perth

vedi letture

Ecco il programma del Milan per la seconda settimana della pre-stagione, dopo che la prima si è conclusa ieri con il test contro Milan Futuro.

Dopo la sgambata di ieri contro Milan Futuro, la Prima Squadra del Milan osserva per oggi un giorno di riposo al termine di una settimana - la prima della stagione - di allenamenti. Da domani fino a venerdì, invece, Gabbia e compagni saranno impegnati quotidianamente in sessioni di allenamento mattutine fino alla partenza per Glasgow, fissata per venerdì pomeriggio, in vista dell'amichevole di sabato contro il Celtic. Al termine della sfida in Scozia, il volo con tutta la delegazione rossonera partirà alla volta di Perth in Australia per la tournée estiva.

Il report di Milan-Milan Futuro

Ieri è andato in scena in quel di Milanello un test congiunto di 90 minuti, diviso in due tempi da 45, tra la prima squadra di Ruben Amorim e il Milan Futuro di Navarro. Nel primo tempo il parziale recitava 2-0 a favore dei rossoneri grazie alle reti di Kostic, in grande spolvero, e Ossola. Nella ripresa il parziale è stato invece di 5-0, con Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana in rete. Tra i pali della prima squadra si sono alternati nella ripresa Bouyer e Pittarella, disputando metà frazione ciascuno. Una prima sgambata - in famiglia - utile ad Amorim per valutare condizione, principi tattici e risposte dei singoli, ma anche per Barquero Navarro, che soprattutto nella ripresa ha lasciato spazio ai ragazzi più giovani dopo essersi affidato a quelli invece più esperti per il primo tempo.

MILAN-MILAN FUTURO: I TABELLINI DEI DUE PARZIALI

Primo tempo

AC Milan Prima Squadra:

Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi, Ossola, Kostic, Nkunku

Milan Futuro: Faccioli, Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera, Sala, Zeroli, Balentien, Sia, Sardo, Asanji

Parziale primo tempo: 2-0 Kostic, Ossola

Secondo tempo

AC Milan Prima Squadra: Pittarella, Odogu, Gila, Pavlovic, Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani

Loftus, Guernier, Camarda

Milan Futuro: Catalano, Colombo, Piermarini, Pagliei, Minotti, Mancioppi, M. Cisse, Menon, Plazzotta, Vos, Magrassi

Parziale secondo tempo 5-0: Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek, Fofana