MN - Il programma della settimana: fino a venerdì allenamenti mattutini, sabato il test col Celtic e la partenza per Perth
Dopo la sgambata di ieri contro Milan Futuro, la Prima Squadra del Milan osserva per oggi un giorno di riposo al termine di una settimana - la prima della stagione - di allenamenti. Da domani fino a venerdì, invece, Gabbia e compagni saranno impegnati quotidianamente in sessioni di allenamento mattutine fino alla partenza per Glasgow, fissata per venerdì pomeriggio, in vista dell'amichevole di sabato contro il Celtic. Al termine della sfida in Scozia, il volo con tutta la delegazione rossonera partirà alla volta di Perth in Australia per la tournée estiva.
Il report di Milan-Milan Futuro
Ieri è andato in scena in quel di Milanello un test congiunto di 90 minuti, diviso in due tempi da 45, tra la prima squadra di Ruben Amorim e il Milan Futuro di Navarro. Nel primo tempo il parziale recitava 2-0 a favore dei rossoneri grazie alle reti di Kostic, in grande spolvero, e Ossola. Nella ripresa il parziale è stato invece di 5-0, con Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana in rete. Tra i pali della prima squadra si sono alternati nella ripresa Bouyer e Pittarella, disputando metà frazione ciascuno. Una prima sgambata - in famiglia - utile ad Amorim per valutare condizione, principi tattici e risposte dei singoli, ma anche per Barquero Navarro, che soprattutto nella ripresa ha lasciato spazio ai ragazzi più giovani dopo essersi affidato a quelli invece più esperti per il primo tempo.
MILAN-MILAN FUTURO: I TABELLINI DEI DUE PARZIALI
Primo tempo
AC Milan Prima Squadra:
Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi, Ossola, Kostic, Nkunku
Milan Futuro: Faccioli, Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera, Sala, Zeroli, Balentien, Sia, Sardo, Asanji
Parziale primo tempo: 2-0 Kostic, Ossola
Secondo tempo
AC Milan Prima Squadra: Pittarella, Odogu, Gila, Pavlovic, Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani
Loftus, Guernier, Camarda
Milan Futuro: Catalano, Colombo, Piermarini, Pagliei, Minotti, Mancioppi, M. Cisse, Menon, Plazzotta, Vos, Magrassi
Parziale secondo tempo 5-0: Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek, Fofana
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