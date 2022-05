MN - Pulga su Tonali: "Ha qualità straordinarie, un carattere fortissimo e tante doti morali"

MilanNews.it

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari e di Sandro Tonali ai tempi del Brescia, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul centrocampista numero 8: “Da primo e da secondo allenatore apprezzandone la crescita. Ha qualità straordinarie, un carattere fortissimo e tante doti morali. E’ un ragazzo serio, lo dissi subito anche a Roberto Mancini che lo convocò in Nazionale da giovanissimo”.