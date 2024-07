MN - Qual è il ruolo ideale di Rios? Spada: "In un centrocampo a 3 lo vedo più mezz'ala"

Richard Rios è il nome nuovo che spunta per il centrocampo del Milan. Il colombiano si è messo in mostra nell'ultima Copa América che ha visto i cafeteros arrivare fino alla finale poi persa contro l'Argentina. Per conoscerlo meglio ne abbiamo parlato con un grande esperto di calcio colombiano: Federico Spada, direttore sportivo dell'Independiente Medellin.

Come valuti la Copa América di Richard Rios?

"È stato il giocatore rivelazione del torneo. Partiva da uno status non di titolare fisso ma è stato alla fine uno dei migliori centrocampisti di tutta la Copa América. E fa ben sperare anche per il futuro della nazionale colombiana".

Qual è il suo ruolo ideale a centrocampo?

"Direi in un centrocampo a due, magari di fianco a un giocatore aggressivo e recuperatore di palloni. Al lato di un giocatore così può dare molto. Non lo vedo né come mezz'ala, né come regista. Se però devo scegliere e se c'è necessità di giocare a 3 lo vedo più mezz'ala".

Quali pensi siano i suoi punti di forza?

"È un giocatore di tanta qualità e personalità. Fisicamente è migliorato molto nei duelli difensivi e offensivi ha reso benissimo in Copa América. Questa crescita lo aiuterà in un eventuale salto in Europa. La sua maggior virtù a mio avviso è che ha un tiro da fuori impressionante".