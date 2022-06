MN - Quirante: "Milan, su Asensio ci sono anche Liverpool, Arsenal e Juventus"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Sergio Quirante, giornalista dell’emittente spagnola Gol TV, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della questione legata a Marco Asensio. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid e piace molto al Milan. Quirante ci ha spiegato che non solo i rossoneri sono interessati al classe 1996, dicendo: “Certamente non mancheranno le pretendenti per Asensio, che è ancora in un’ottima età calcistica. Club come Arsenal e Liverpool hanno scritto il suo nome sulle proprie liste, così come in Italia hanno fatto il Milan e anche la Juventus. Sarà interessante vedere e capire chi farà la proposta più attraente. Qualsiasi club o lega che gli possa garantire continuità sarà un nuovo impulso per la sua carriera. Vedremo se coglierà l’occasione o meno”.

Intervista di FIlippo D'Angelo