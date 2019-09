MN - Raimondi: "Giampaolo sta trasformando Piatek, chiede un'evoluzione"

Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Marco Giampaolo e del lavoro che su come stia plasmando Krzysztof Piatek: "Sta cercando di trasformare Piatek. Lui è bravissimo in queste missioni: ha reso Torreira un grandissimo giocatore, ha reso ancora più forte Skriniar... Lo ha visto fare altre cose in allenamento oltre alla semplice profondità. Vuole vedere se questo patrimonio inespresso di Piatek può emergere. Quindi domani si attende moltissimo, non solo il gol, per capire se Piatek, oltre ad un cinico finalizzatore, può essere in grado di valorizzare il gioco che chiede a tutta la squadra. Anche Quagliarella era una prima punta alla Samp, ma faceva tutto, spaziava su più fronti. Lui chiede un'evoluzione in questo senso, non solo un velociraptor d'area ma un bomber completo,"