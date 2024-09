MN - Ramaccioni: "Fonseca poveretto, è capitato in un momento sbagliato"

vedi letture

Il derby tra Inter e Milan in programma domani sera alle 20.45 a San Siro è verosimilmente l'ultima occasione per Paulo Fonseca che alla vigilia della quinta giornata è già a forte rischio. Un'altra sconfitta o in generale un'altra prestazione negativa metterebbe in posizione di pericolo il tecnico portoghese. Della situazione dell'allenatore e in generale del club rossonero ha parlato lo storico dirigente Silvano Ramaccioni, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Paulo Fonseca può chiudere la sua esperienza già col derby

"Fonseca poveretto, è capitato in un momento sbagliato. Dopo che Pioli aveva fatto bene, vinto in campionato e arrivato alle semifinali di Champions, peraltro torneo dove grazie a Pioli ci siamo sempre qualificati. Ma la squadra come organico non è il massimo della vita, non credo possa vincere un campionato e men che meno la Champions".