MN - Raposo: "Harder è cresciuto all'ombra di Gyokeres. Lo imitava in tutto"

vedi letture

Conrad Harder è un nome caldo per l'attacco del Milan. L'attaccante danese potrebbe lasciare dopo un solo anno lo Sporting CP. Conosciamolo meglio, attraverso il collega Nuno Raposo di "A Bola" e da anni al seguito dei campioni in carica del Portogallo. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Nuno Raposo, che giocatore è Conrad Harder?

"Harder è un giocatore possente fisicamente. È veloce, dal tiro facile, ha opportunismo"

Che stagione è stata, quella di Harder allo Sporting?

"È arrivato allo Sporting la stagione passata, aveva solo 19 anni ed è arrivato per essere la riserva di Gyokeres. Lo imitava in tutto per tutto. L'idea era quella di farlo crescere per proporlo nella stagione attuale come titolare. ha avuto una prima stagione buona, soprattutto se consideriamo l'età. Tuttavia non è stato ritenuto pronto per essere il titolare dello Sporting. Non a caso il club ha preso Luis Suarez dall'Almeria".