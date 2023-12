MN - Ravezzani: "La differenza tra Milan e Atalanta è che i rossoneri, tutto sommato, hanno mantenuto una classifica stabile"

L’imminente Atalanta-Milan e l’attualità in chiave rossonera. In merito a ciò, la redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

In che stato di forma approcceranno al match Milan e Atalanta?

“Io la definirei come la partita dalle mille variabili. Il Milan ha alternato ottime prestazioni ad altrettante deludentissime; lo stesso l’Atalanta. La differenza è che i rossoneri, tutto sommato, hanno mantenuto una classifica stabile. Sono terzi, tutto potrebbe ancora cambiare. I bergamaschi sono invece calati. Molto dipenderà dall’eventuale “risveglio” della squadra di Gasperini: se disputerà una performance degna di nota, per il Milan potrebbero esserci seri problemi”.