MN - Reijnders: "Se guardiamo ultimi due anni di City e Milan penso sia un passo in avanti da ogni prospettiva"
MilanNews.it
La redazione di MilanNews.it ha intervistato Tijjani Reijnders tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Manchester. Un estratto delle dichiarazioni dell'ex centrocampista rossonero che è passato al Manchester City di Guardiola la scorsa estate dopo due anni straordinari a Milano.
Passare dal Milan al Manchester City è un passo avanti solo dal punto di vista della Champions League?
"Se guardiamo gli ultimi anni dei due club penso che sia un passo avanti da ogni prospettiva. Basta guardare il numero di trofei che ha alzato negli ultimi anni. Poi qui c'è un grande allenatore e basta dare un'occhiata ai giocatori che ha il club. Ho tanti sentimenti per il Milan ma certi treni passano una sola volta..."
