MN - Repice sul duello Scudetto: "Conviene stare zitti. Questo è il Paese del 5 maggio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Repice, noto radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' su Rai Radio 1, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se la corsa Scudetto si chiuderà all'ultima giornata: “Non ne ho idea. Questa stagione ci ha insegnato che i pronostici vengono puntualmente smentiti. Conviene stare zitti, guardare le partite e commentarle. Ogni volta che si azzarda qualcosa succede il contrario…”

Certo che se i rossoneri mantenessero il vantaggio di +2 anche dopo Verona

“Non cambierebbe nulla. In Italia bisogna giocare fino all’ultimo secondo utile. Non dimentichiamoci mai che questo è stato il paese del 5 maggio. Appena si iniziano a fare calcoli, a dare risultati per scontato poi si cade e ci si fa male”.