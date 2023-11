MN - Rigore Milan-Fiorentina, errore di arbitro e VAR: intervento "non genuino" di Parisi, non c'è depenalizzazione. Era rosso

Errore dell’arbitro Di Bello e della sala VAR in occasione del rigore concesso al Milan allo scadere del primo tempo. Parisi atterra Theo Hernandez lanciato in area di rigore, e lo fa con una spinta da dietro.

Di norma, in caso di DOGSO in area esiste la depenalizzazione del cartellino (giallo invece di rosso e/o nessuna sanzione disciplinare invece del giallo), ma solo se l’intervento viene ritenuto “genuino”. Ovvero, se l’infrazione arriva con un tentativo genuino di contendere il pallone. È palese quindi che una spinta, visto che non si può contendere il pallone con le mani, non potrà mai essere considerato intervento genuino. Il cartellino sventolato nei confronti di Parisi doveva essere di colore rosso e non giallo.

Un fallo viene considerato "genuino" quando il difensore interviene al fine di recuperare il pallone (scivolata, contrasto), mentre non è genuino quando il difendente trattiene o spinge (falli che coinvolgono l'uso delle mani) l'avversario.