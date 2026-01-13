MN - Saelemaekers: "La gente del Milan mi ha fatto sentire in famiglia quando sono arrivato"

vedi letture

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rossonero tornato al Milan in pianta stabile dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, e diventato titolare fisso dello schieramento di Massimiliano Allegri, oggi è stato protagonista in centro a Milano, allo store rossonero di San Babila, di un Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi del Diavolo. Prima dell'incontro con i sostenitori, il giocatore belga si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui quello degli inviati di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il Milan è casa tua: è così?

"Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente del Milan mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare qua. Sono molto contento"