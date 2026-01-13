Vernazza: "Serve una strambata, un colpo d’ala, e un 4-3-3 con Pulisic-Fullkrug-Leao può essere una ventata di aria fresca"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan di Firenze: "Il Milan ha approcciato male la ripresa, alla risalita dall’intervallo è stata la Fiorentina a impossessarsi della scacchiera, come dimostreranno alla fine i dati sul possesso e sul baricentro, a favore dei viola. Allegri ha provato a scuotere il Milan contemplativo, con gli innesti di Bartesaghi, Rabiot, Leao e Fofana, ma per somma beffa proprio Bartesaghi, entrato da pochi minuti, su un corner ha permesso a Comuzzo di inzuccare in rete. Costretto dagli eventi, Allegri si è speso la carta del 4-3-3. Pavlovic si è fatto male alla testa e il suo posto l’ha preso Nkunku. Difesa a quattro e tridente Pulisic-Nkunku-Leao. Fagioli ha macchiato la sua luccicante prestazione con una stupidata: pressato da Saelemaekers si è lasciato cadere, però l’arbitro non ha abboccato e il Milan è filato verso l’1-1 sull’asse Fofana- Nkunku.

Un Milan sano avrebbe cercato la vittoria, questo Milan incerto ha rischiato di andare sotto al 95’: traversa di Brescianini e poi Kean sciupone davanti a Maignan. Un gigantesco doppio “fiuuu”, per citare un’espressione allegriana. Serve una strambata, un colpo d’ala, e un 4-3-3 con tridente Pulisic-Fullkrug-Leao può essere una ventata di aria fresca. Il Milan deve invertire la tendenza. Ha soltanto il campionato, può permettersi di far giocare i migliori, sempre".