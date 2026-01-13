Scontri pre-partita tra tifosi di Como e Bologna: 53 denunce e 2 arresti

Sono stati momenti di tensione quelli antecedenti alla partita di ieri pomeriggio tra Como e Bologna. Tutto iniziò quando un pullman con a bordo gli ultras rossoblù si è fermato, forzato dai tifosi, i quali sono scesi armati di aste, cinghie e volto coperto per cercare lo scontro con la tifoseria di casa. La carica dei tifosi ospiti è stata prontamente sedata dalla polizia che ha arrestato 2 tifosi bolognesi, un 34enne e un 25enne entrambi con precedenti, per lancio di oggetti in una manifestazione sportiva e per resistenza aggravata.

Sul Pullman erano presenti anche 4 donne e 10 minorenni che sono stati subito riaffiorati alle famiglie fatte venire appositamente da Bologna. La questura di Como ha reso noto che per tutti i 53 tifosi denunciati sono in corso di redazione i provvedimenti di Daspo calibrati ai precedenti di polizia ed alle condotte di ciascuno di loro.