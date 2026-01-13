Scontri pre-partita tra tifosi di Como e Bologna: 53 denunce e 2 arresti
Sono stati momenti di tensione quelli antecedenti alla partita di ieri pomeriggio tra Como e Bologna. Tutto iniziò quando un pullman con a bordo gli ultras rossoblù si è fermato, forzato dai tifosi, i quali sono scesi armati di aste, cinghie e volto coperto per cercare lo scontro con la tifoseria di casa. La carica dei tifosi ospiti è stata prontamente sedata dalla polizia che ha arrestato 2 tifosi bolognesi, un 34enne e un 25enne entrambi con precedenti, per lancio di oggetti in una manifestazione sportiva e per resistenza aggravata.
Sul Pullman erano presenti anche 4 donne e 10 minorenni che sono stati subito riaffiorati alle famiglie fatte venire appositamente da Bologna. La questura di Como ha reso noto che per tutti i 53 tifosi denunciati sono in corso di redazione i provvedimenti di Daspo calibrati ai precedenti di polizia ed alle condotte di ciascuno di loro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan