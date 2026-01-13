Genoa, De Rossi: "Dopo aver visto sfumare quei due punti in più di San Siro, meritavamo di prenderci subito una rivincita"

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Una vittoria importantissima per la lotta salvezza quella conquistata nello scontro diretto con il Cagliari da parte del Genoa. Eppure un 3-0 che non ha soddisfatto del tutto il tecnico rossoblù De Rossi. "E' importante perché era uno scontro diretto, perché questi giocatori e questo stadio meritavano una serata serena. Soprattutto dopo aver visto sfumare quei due punti in più di San Siro, che ci avrebbero fatto comodo e ci avrebbero fatto molto bene mentalmente. Meritavamo di prenderci subito una rivincita, di vincere questa partita. Sono contento per i ragazzi, per la gente, per il club. Ma ovviamente torniamo sempre a dire la stessa cosa, non abbiamo fatto nulla. Tra sei giorni abbiamo un'altra partita altrettanto importante".

Un De Rossi non soddisfatto dalla prestazione del primo tempo che negli spogliatoi ha alzato la voce apportando subito un cambio con l'ingresso di Masini e il suo Genoa nella ripresa è entrato in campo con un piglio diverso. " Ci sono i momenti in cui le cose non ti riescono, momenti in cui l'avversario è più bravo -ha spiegato -. Per me il Cagliari è una squadra forte, una squadra con tanta qualità e giocatori forti. In panchina Gaetano che è un giocatore fortissimo secondo me. Ci sta che ti chiudano e ci sta anche che un giorno non ti riescano le cose, in quel momento che faccio? Lo zozzone, non prendo gol, difendo da provinciale, difendo da terza categoria, non prendo gol, ci sono i momenti in cui siamo belli e i momenti in cui non ci riusciamo. Non si prende gol, si difende col coltello fra i denti, non perché questa è la filosofia di chi deve salvarsi, non perché è la filosofia del DNA del Genoa, perché a calcio si gioca così. Forse ci sono cinque squadre nel mondo, dieci negli ultimi vent'anni, che hanno potuto magari tirare un po' sul piede dall'acceleratore, perché comunque la palla ce l'hanno solo loro, noi non siamo una di quelle". (ANSA).