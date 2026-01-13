Guti rivela che alla base delll'esonero di Xabi Alonso ci sia il rapporto con lo spogliatoio

Guti rivela che alla base delll'esonero di Xabi Alonso ci sia il rapporto con lo spogliatoioMilanNews.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 19:40News
di Federico Calabrese

Giorni pesantissimi in casa Blancos. A DAZN, Guti ha parlato dell'esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riprese da TMW: "Non ho vissuto la vita quotidiana di quello che è stato lo spogliatoio con Xabi Alonso.

Al contempo è vero che quando uno spogliatoio non è a suo agio, non è contento dell'allenatore, si vede, e si nota molto non solo in allenamento, ma anche nelle partite. Penso che questo sia stato l'innesco dell'esonero di Xabi in questo momento".