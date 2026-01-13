Guti rivela che alla base delll'esonero di Xabi Alonso ci sia il rapporto con lo spogliatoio

Giorni pesantissimi in casa Blancos. A DAZN, Guti ha parlato dell'esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riprese da TMW: "Non ho vissuto la vita quotidiana di quello che è stato lo spogliatoio con Xabi Alonso.

Al contempo è vero che quando uno spogliatoio non è a suo agio, non è contento dell'allenatore, si vede, e si nota molto non solo in allenamento, ma anche nelle partite. Penso che questo sia stato l'innesco dell'esonero di Xabi in questo momento".