MN - Saelemaekers: "I nuovi stanno aggiungendo qualcosa: non c'era momento migliore per tornare"
Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rossonero tornato al Milan in pianta stabile dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, e diventato titolare fisso dello schieramento di Massimiliano Allegri, oggi è stato protagonista in centro a Milano, allo store rossonero di San Babila, di un Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi del Diavolo. Prima dell'incontro con i sostenitori, il giocatore belga si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui quello degli inviati di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Step importante della tua carriera?
"Certo, ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiugnendo qualcosa alla squadra. Non c'era un momento migliore per tornare qua a casa"
