MN - Sala (La Dominante): "Non sono sorpreso da Liberali: talento evidente che sta emergendo"

Mattia Liberali si sta prendendo la scena in queste prime amichevoli del Milan, mostrando al di là di una tecnica invidiabile anche grande personalità. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con chi l'ha visto dare i primi calci: Mauro Sala, responsabile del settore giovanile de La Dominante. In esclusiva per MilanNews.it

Mauro Sala, Mattia Liberali fra le note liete di questo Milan è quella più fresca. Si aspettava si prendesse così la scena?

"Non sono sorpreso perché conosco le sue qualità. Mattia è un ragazzo che aveva un talento evidente, che oggi sta emergendo sotto gli occhi di tutti. Mi sorprende favorevolmente come Fonseca stia valutando questo ragazzo per le doti che ha, lanciandolo nella mischia indipendentemente dall'età. Ha considerazione per i giovani ed è una cosa che mi piace".