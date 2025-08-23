MN - San Siro muto, sugli spalti appare uno striscione: "Cala il silenzio in sala"
MilanNews.it
Fatta eccezione per quale coro prima dell'inizio della gara, l'assenza del tifo organizzato sugli spalti di San Siro continua a farsi sentire, anche perché più che uno stadio di calcio la Scala del Calcio sembra più un teatro.
Tutti in silenzio, tutti seduti al proprio posto senza neanche accennare a qualcosa che possa aiutare e dare la giusta spinta alla squadra. Nel frattempo, con quel pizzico di polemica che in situazioni come queste non manca mai, sugli spalti di San Siro è apparso uno striscione con su scritto "Cala il silenzio in sala", proprio in riferimento al fatto che oramai le partite non si vivono più con quel coinvolgimento di appena qualche mese fa.
Pubblicità
News
live mnCremonese, Nicola: "Il Milan di stasera non sarà lo stesso tra due mesi. Farà soffrire tutti""
Allegri: "Santi è un po’ in ritardo di condizione, si è dato da fare, ha fatto il massimo di quello che poteva fare"
Le più lette
2 Boniface, il mistero si infittisce: il Leverkusen fa sapere che di recente ha giocato per intero un'amichevole a porte chiuse
3 Boniface, le visite di ieri non hanno dato le giuste garanzie. Moretto: "Il Milan ha dei dubbi, deciderà oggi"
4 Moretto: "Nuovi contatti per Harder nelle ultime ore. Il giocatore vuole capire se ci sono margini per andare al Milan"
Primo Piano
Tare a DAZN: "Stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute di Boniface. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com