MN - San Siro muto, sugli spalti appare uno striscione: "Cala il silenzio in sala"

MN - San Siro muto, sugli spalti appare uno striscione: "Cala il silenzio in sala"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:05News
di Lorenzo De Angelis

Fatta eccezione per quale coro prima dell'inizio della gara, l'assenza del tifo organizzato sugli spalti di San Siro continua a farsi sentire, anche perché più che uno stadio di calcio la Scala del Calcio sembra più un teatro. 

Tutti in silenzio, tutti seduti al proprio posto senza neanche accennare a qualcosa che possa aiutare e dare la giusta spinta alla squadra. Nel frattempo, con quel pizzico di polemica che in situazioni come queste non manca mai, sugli spalti di San Siro è apparso uno striscione con su scritto "Cala il silenzio in sala", proprio in riferimento al fatto che oramai le partite non si vivono più con quel coinvolgimento di appena qualche mese fa.