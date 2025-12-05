MN - Savicevic consiglia il Milan: "Vlahovic? Ora no ma a giugno sì!"
MilanNews.it
Dejan Savicevic, detto Il Genio, ha lasciato un ricordo memorabile nei cuori di tutti i tifosi milanisti. Sei stagioni in rossoneri caratterizzate da gol, vittorie e giocate di una classe senza tempo. L'ex numero 10 rossonero oggi è tornato a Milano per la presentazione dell'Album dei calciatori presso l'Edicola Panini di piazzale Lavater. Presente anche un inviato della redazione di MilanNews.it che lo ha intervistato in esclusiva ai nostri microfoni. Un estratto delle sue dichiarazioni.
A questo Milan manca un centravanti vero? Vlahovic o un altro?
"Adesso no perché Vlahovic ha avuto un grave infortunio. Il Milan ne ha bisogno subito, da giugno Vlahovic sì. In questo momento devono trovare una punta che è già pronta per giocare"
Pubblicità
News
Basta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro… di Luca Serafini
Le più lette
1 Basta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
3 "Non sono scaramantico!". Fuori agli ottavi come il Napoli l'anno scorso, ma Allegri: "Le persone negative me le sento addosso"
4 LIVE MN - Ricci: "Se adesso siamo i favoriti per lo Scudetto? No, ma ce la giocheremo con tutti e vedremo"
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Savicevic: "Milan, prendi Vlahovic da giugno: Leao si è messo al servizio. Su Maignan..."
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
Antonio VitielloLa verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com