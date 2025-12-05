MN - Savicevic consiglia il Milan: "Vlahovic? Ora no ma a giugno sì!"

vedi letture

Dejan Savicevic, detto Il Genio, ha lasciato un ricordo memorabile nei cuori di tutti i tifosi milanisti. Sei stagioni in rossoneri caratterizzate da gol, vittorie e giocate di una classe senza tempo. L'ex numero 10 rossonero oggi è tornato a Milano per la presentazione dell'Album dei calciatori presso l'Edicola Panini di piazzale Lavater. Presente anche un inviato della redazione di MilanNews.it che lo ha intervistato in esclusiva ai nostri microfoni. Un estratto delle sue dichiarazioni.

A questo Milan manca un centravanti vero? Vlahovic o un altro?

"Adesso no perché Vlahovic ha avuto un grave infortunio. Il Milan ne ha bisogno subito, da giugno Vlahovic sì. In questo momento devono trovare una punta che è già pronta per giocare"