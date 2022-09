MN - Scaramuzzino: “De Ketelaere ha bisogno di ambientarsi”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista della RAI, ha parlato del tempo di adattamento al Milan: “Penso che De Ketelaere abbia bisogno soltanto di ambientarsi. È un giocatore che gioca a testa alta, che sa dare verticalità e che non tiene mai la palla un attimo più del dovuto. Questo è importante nel campionato italiano: se arrivi in Serie A sapendo già quando dar via la palla credo che questo sia un punto di forza. È vero che però deve migliorare nella continuità. Non si può giocare a sprazzi in un torneo dove il livello è tale da metterti tatticamente in difficoltà”.