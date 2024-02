MN - Scaramuzzino: "Il Milan ha tutto il diritto di cambiare Pioli, ma io lo annuncerei subito"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giovanni Scaramuzzino, radiocronista Radio Rai. Ecco le sue parole:

Quale sarà invece, a tuo avviso, il futuro di Pioli?

“Io sono sempre dubbioso sui cambi di allenatore quando magari il vento dei risultati gira anche a favore. Il Milan ha tutto il diritto di cambiare e, se lo farà, non sarà certamente un discorso legato alla vittoria o meno, tanto per intenderci, dell’Europa League. Piuttosto, per continuare a mantenere una scia positiva, fossi nel club - in caso volessi continuare con Pioli - lo annuncerei subito: agevolerebbe tutto quanto l’ambiente e darebbe più stimoli ai giocatori maggiormente legati a lui”.