MN - Scaramuzzino: "Milan ora nella giusta condizione. Theo decisivo"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giovanni Scaramuzzino, radiocronista Radio Rai. Ecco le sue parole:

Il Milan si è definitivamente rilanciato? Quali sono i calciatori chiave, ora come ora?

“Io credo che il Milan sia giunto, in un momento chiave della stagione, nella giusta condizione. Per quanto riguarda i calciatori, adesso, scontato citare Tho Hernandez, però tutto il resto dell’organico sta bene. Ora come ora, i rossoneri possono insidiare qualsiasi avversario, specie adesso che comincia l’Europa League. C’è anche tanta concorrenza tra i singoli e questo è un fattore che potrà e dovrà fungere sta stimolo generale”.