MN - Scaramuzzino (RAI): "Milan-Fiorentina è stata più decisiva di Verona-Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista della RAI, ha parlato così delle ultime gare di campionato dei rossoneri: “Secondo me Milan-Fiorentina è stata più decisiva di Verona-Milan. La Fiorentina ha l’obiettivo della qualificazione ad una Coppa Europea, mentre il Verona non ha assilli immediati in questo senso. Dal punto di vista delle motivazioni, credo che con tutte le difficoltà del giorno, aver battuto con la porta inviolata una Fiorentina dimostra la solidità del Milan”.