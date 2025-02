MN - Semaforo verde per Bondo: sarà convocato contro il Verona

Tutto è pronto per la prima convocazione di Warren Bondo con il Milan. Il centrocampista, arrivato dal Monza nell'ultimo giorno del mercato invernale, ha saltato i suoi primi impegni con la maglia rossonera per via di un piccolo problema fisico accusato nel corso dell'ultima gara con i brianzoli. Oggi però il francese si è allenato per la prima volta in gruppo (LEGGI QUI) e la sua sessione è andata bene. Dunque c'è il semaforo verde e Sergio Conceicao lo avrà disposizione domani sera dalla panchina. Niente da fare per Ruben Loftus-Cheek allenatosi ancora a parte.

di Antonio Vitiello