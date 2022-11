MN - Serafini: "Nonostante un mese e più senza fascia destra il Milan è comunque secondo"

MilanNews.it

Luca Serafini, durante la sua intervista in esclusiva a MilanNews.it (qui la versione completa), ha detto la sua sulla prima parte di stagione del Milan: “Parto dal fatto che volenti o nolenti il campionato è arrivato alla sosta con il Milan secondo in classifica al netto di tutte le critiche che si possono fare alla squadra e alle difficoltà che ha incontrato. Praticamente per un mese e rotti è stata privata di tutta la fascia destra, in alcuni momenti di tutti e 5 i giocatori. C’è stato un momento in cui non c’erano Florenzi, Calabria, Dest, Messias e Saelemaekers. Non è che ci si attacca ad un’assenza, è mancata proprio tutta la fascia destra. Questo ha determinato un continuo rimescolamento della difesa. Non hai il portiere titolare che è il più forte della Serie A, e secondo me al mondo, e sei comunque secondo in classifica”.