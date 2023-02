MN - Serena su Ibrahimovic: "Punto di domanda. Se sei un 42enne, anche col quel fisico super..."

MilanNews.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) su Ibrahimovic: "Ibrahimovic è un punto di domanda. Se sei un 42enne, soprattutto un attaccante, nonostante il fisico super che possiede e la sua grande volontà, gli anni hanno la loro importanza: non so in che condizioni potrà essere"