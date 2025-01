MN - Si deve avere fiducia in Ibrahimovic? Pioli: "Zlatan farà i suoi errori, ma imparerà da essi per fare sempre meglio. Se io fossi tifoso del Milan sarei fiducioso"

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e attuale tecnico dell'Al-Nassr, ha rilasciato una conferenza stampa ai media presenti a Riyad (Arabia Saudita) per la Supercoppa Italiana, tra cui l'inviato Antonello Gioia di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

I tifosi del Milan possono fidarsi di Zlatan Ibrahimovic come dirigente?

"Io credo che Zlatan sia una persona molto intelligente, che ha lavorato e lavorerà per fare il meglio per il Milan. Io l'ho conosciuto molto da giocatore e poco da dirigente, l'anno scorso sono andato via poco dopo, ma sono sicuro che darà il massimo. Le aspettative sono altissime, ma spesso non è detto che se non vinci non stai facendo bene. Farà i suoi errori, come tutti, ma imparerà da essi per fare sempre meglio. Se io fossi tifoso del Milan sarei fiducioso in Zlatan".