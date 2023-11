MN - Sorrentino: "A Milanello ho percepito grande entusiasmo da parte dei calciatori e dello staff. Leao? Con Pioli non ne ho parlato"

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Avete anche avuto modo di parlare del potenziale di Rafa Leao?

“Sono stato a fargli visita amichevolmente, non per intervistarlo sui singoli giocatori. Ripeto: io ho percepito grande entusiasmo generale a Milanello da parte sua, dello staff e dei calciatori, molto coinvolti nella causa”.