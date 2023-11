MN - Sorrentino: "Le difficoltà di Pioli? Ci sono alti e bassi per tutti, ma il Milan ha tutte le carte in regola per rilanciarsi"

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Il Milan attuale è guidato da Stefano Pioli, tuo ex tecnico ai tempi del Chievo. Come ti spieghi le difficoltà che ha riscontrato recentemente?

“Non tutte le stagioni sono uguali. Ci sono momenti di alti e bassi per tutti. In questo momento è stata la volta del Milan, ma ci sono tutte le carte in regola per rilanciarsi. L’organico è competitivo”.