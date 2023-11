MN - Sorrentino sulla lotta Scudetto: "Milan, Inter e Juve davanti a tutte. Il Milan è giovane, può avere difficoltà ma le basi ci sono tutte"

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Chi si contenderà lo scudetto fino alla fine?

“Io vedo Milan, Inter e Juve davanti a tutte le altre, ciascuna con un vantaggio specifico”.

Qual è quello dei rossoneri?

“L’Inter ha, sulla carta, l’organico più competitivo, ma forse l’età media è abbastanza alta. La Juve non ha le coppe europee e può dosare al meglio le energie. Il Milan invece è un gruppo giovane, con grande entusiasmo. Magari può incappare in qualche difficoltà, ma le basi per disputare un’ottima stagione ci sono tutte. Pongo i rossoneri, i nerazzurri e i bianconeri sul medesimo livello”.