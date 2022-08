MN - Stalmach ha ottenuto l'idoneità sportiva: "Contento per questa nuova sfida"

Fonte: Gianluigi Torre

Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, Dariusz Stalmach è appena uscito dal centro Ambrosiano dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva. Il centrocampista classe 2005 è pronto ad iniziare la nuova avventura con il Milan Primavera. Ecco le sue prime dichiarazioni: ““Contento per questa nuova sfida. Giocherò in primavera e già dalla fine di quest’anno o dall’anno prossimo potrei essere in prima squadra”.