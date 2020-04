MN - Tarozzi: "Nel 2003 il lavoro mediatico fu impressionante, le norme UEFA ci aiutarono"

Paolo Tarozzi, ex capo della comunicazione del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'articolo completo). E' stata l'occasione anche per parlare della finale di Champions del 2003: "E’ stata una Champions straordinaria. Con l’Inter ci siamo giocati la vita sulla parata di Abbiati su Kallon. Peccato non averla vinta nei 90’ o nei 120’, ma la gioia è stata enorme lo stesso. A livello mediatico, avevamo 2000 occhi su tutto. La mole di lavoro fu impressionante, perché abbiamo dovuto organizzare tutti i passaggi necessari. Dovevamo stare in equilibrio tra le esigenze della squadra, che stava preparando una finale di Champions League e quelle dei media, che volevano continuamente un contatto con i giocatori e con l’allenatore. Le norme UEFA, per fortuna, ci hanno dato una mano. Però la tensione era ai massimi livelli e, in quei casi, deve filare tutto liscio”.