MN - Top 5 gol della stagione, 1° posto: la devastante volèe di Theo contro l'Udinese

In attesa di conoscere il futuro di quest'annata calcistica, la redazione di MilanNews.it ha selezionato la top 5 dei gol segnati dai rossoneri nella stagione sin qui disputata.

Eccoci arrivati al primo posto, occupato dal miglior acquisto del 2019/2020 rossonero, Theo Hernandez. Sul punteggio di 1-1, il francese ha deliziato tutta San Siro con una devastante volèe dal limite dell'area: cross di Bennacer da angolo, respinta di testa di Okaka e sassata violenta di Theo dal limite dell'area che si insacca all'angolino. Gol meraviglioso, stadio in delirio e esultanza del terzino - impressa nella foto di MilanNews.it allegata - diventata iconica, con corsa forsennata e successiva strisciata con la pancia fino alla bandierina del corner.

Appuntamento alle 22.30 per scoprire un gol extra classifica, che non verrà mai registrato negli almanacchi, ma che resterà a lungo nella memoria di tutti i tifosi del Milan.

Classifica completa TOP 5 gol segnati stagione 2019/2020:

1) Theo Hernandez vs Udinese

2) Leao vs Fiorentina

3) Calhanoglu vs Torino in Coppa Italia

4) Bonaventura vs Napoli

5) Ibrahimovic vs Cagliari