MN - Tossani: "La cessione di Kalulu è inspiegabile. Pavlovic è l'unico costruttore in difesa"

Difficilmente si è visto un Milan così in difficoltà come in questo inizio di campionato. Paulo Fonseca è il primo a essere sul banco degli imputati, con una squadra che sembra faticare a digerire il suo modo di giocare. Ne abbiamo parlato col match analyst e giornalista, Michele Tossani. In esclusiva per Milan



Cosa aspettarci adesso?

"Ora mi aspetto proprio la mediana a 3. E poi che lavori sui singoli, facendo anche qualche scelta forte a livello di titolari e riserve. Confido in Fofana che può dare più equilibrio".

Si parla di problemi nella fase difensiva. Il reparto arretrato è ben assortito per il gioco di Fonseca?

"Il Milan non è ben assortito in generale, ma limitandoci alla difesa non ci sono alternative a Calabria e la cessione di Kalulu è inspiegabile. Salvo invece Pavlovic, che è l'unico costruttore tra i centrali e si è fatto notare con dei recuperi importanti".