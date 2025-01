MN - Verso Inter-Milan: Leao ancora a parte. Conceiçao recupera Loftus-Cheek

Dopo la vittoria sulla Juventus, il Milan non ha perso tempo tornando subito al lavoro per preparare al meglio la finale di Supercoppa in programma lunedì contro l'Inter, sempre nelle strutture dell'Al-Shabab, squadra dove gioca un'ex conoscenza rossonera come Giacomo Bonaventura.

Per il derby Sergio Conceiçao si augura di poter recuperare Rafael Leao, che stando a quanto raccolto dal nostro inviato a Riyad ha anche lavorato quest'oggi a parte. La sua presenza lunedì, quantomeno dal primo minuto, è complicata. Discorso diverso va invece fatto per Ruben Loftus-Cheek, che dopo aver saltato la semifinale di ieri per influenza, è questo pomeriggio tornato ad allenarsi con il gruppo.