MN - Verso Milan-Fiorentina, Di Chiara: "Sarà una partita bella da vedere. Le assenze? Non sarà semplice fare a meno di Leao, Giroud e Okafor"

Riguardo all’imminente sfida tra Milan e Fiorentina, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Di Chiara, ex calciatore dei viola (tra il 1986 e il 1991), esperienza in cui ha avuto come compagno di squadra Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra i rossoneri e la Fiorentina?

“Certamente bella da vedere. I rossoneri hanno, nella catena di sinistra, il loro punto di forza maggiore. Non sarà semplice affrontare però una squadra dinamica e rapida con il pallone come la Fiorentina senza Leao, Giroud e Okafor”.