MN - Verso Milan-Juventus: unico ballottaggio Castillejo-Diaz, Krunic al posto di Tonali

Non dovrebbero esserci grosse sorprese di formazione in vista della sfida di mercoledì contro la Juventus. Stefano Pioli dovrà fare scelte piuttosto obbligate, soprattutto da centrocampo in su. La difesa sarà quella tipo, con Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli e il ritorno di Theo. Davanti alla retroguardia Kessie-Krunic, mentre dietro a Leao l'unico ballottaggio sarà quello tra Castillejo e Diaz, con Calhanoglu e Rebic sicuri di un posto.

La probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Diaz/Castillejo; Calhanoglu, Rebic; Leao.